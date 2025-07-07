В Санкт-Петербурге отменили парад ко дню Военно-морского флота РФ. Россияне объяснили отказ от проведения мероприятия «мерами безопасности». Дикий в эфире Radio NV заявил, что Москва боится украинских атак морскими дронами в Балтийском море.

По его словам, россияне могут верить в то, что у Киева есть союзники в государствах Балтии, которые позволят украинским Силам специальных операций нанести такие удары, пишет издание «НБН».

Дикий убежден, что технически Украина готова организовать операцию в Балтийском море, для осуществления которой подойдут отечественные надводные беспилотные аппараты, которыми Силы обороны выбили Черноморский флот РФ из Крыма.

Экс-командир роты батальона «Айдар» отметил, что для россиян будет унизительным видеть, как украинские морские дроны топят их легендарный крейсер «Аврора». Поэтому в РФ решили просто отказаться от проведения парада, что граждане воспримут намного легче, чем удар по кораблю.

Как сообщалось, военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему страна-агрессор до сих пор не запустила производство морских дронов.