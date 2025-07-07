Эксперт в эфире Radio NV рассказал, что самое большое достижение Украины первых трех лет полномасштабного вторжения РФ – небо. Российские захватчики не имеют преимущества в воздушном пространстве, как этого было в Афганистане, Чечне и Сирии.

По его словам, Силы обороны еще в начале полномасштабной войны вытеснили вражескую авиацию за линию фронта, информирует издание «НБН».

Ветеран российско-украинской войны отметил, что сейчас в этом вопросе происходит перелом, так как страна-агрессор начала масштабировать производство БПЛА, что позволило оккупантам пробить украинскую противовоздушную оборону.

Экс-командир роты батальона «Айдар» объяснил, что россияне начали выпускать автономные беспилотники, которым не нужна классическая навигация или каналы связи.

Использование врагом таких дронов станет вызовом для нашей страны уже осенью. Однако у Украины есть немного времени, чтобы разработать противодействие, которого нет у других государств.

Ранее Дикий объяснил отмену парада ко дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.