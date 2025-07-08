Во вторник, 8 июля, по новому церковному календарю день ангела у Федора, Александра и Саввы. Мальчика, рожденного в этот день, можно назвать одним из этих имен.

«НБН» раскрывает значение одного из самых популярных имен в Украине – Александр:

Александр с древнегреческого трактуется как «защитник людей». Обладатель этого имени отличается уверенностью в себе, смелостью, напористостью и властностью, обладает острым умом и проницательным мышлением. Этот мужчина – настоящий лидер, который может повести за собой других.

Саша выбирает профессию, которая позволит ему получить возможности для самореализации. Также ему важен размер зарплаты. Он будет отличным начальником, способен руководить бизнесом любого масштаба.

В отношениях Александр ежедневно готов носить возлюбленную на руках и признаваться в чувствах. Он будет готов к браку и семье к 40 годам, в этом возрасте сможет искренне влюбиться в женщину, чтобы провести с ней всю жизнь.

Сегодня, согласно народным верованиям, запрещено: ссориться, ругаться, выяснять отношения с близкими, участвовать в судебных процессах, начинать новые дела, молчать весь день, купаться в открытых водоемах, женщинам заниматься тяжелым физическим трудом, заниматься рукоделием, браться за выпечку теста, гадать и венчаться.

Также в этот день не стоит переезжать или отправляться в дорогу – поездка будет опасной или неудачной, с задержками и непредсказуемыми обстоятельствами.

Напомним, мы раскрывали значение имени Сергей.