Во вторник, 8 июля, по данным ресурса meteoagent, ожидается солнечная активность желтого уровня, что соответствует магнитным бурям средней интенсивности (K-index 3,8).

Прогноз специалистов может меняться, так как данные космической погоды обновляются каждые три часа, информирует издание «НБН».

Отметим, что солнечная активность среднего уровня может влиять на метеочувствительных людей, в частности на их общее самочувствие, психологическое состояние, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Среди симптомов, которые могут возникнуть сегодня: тревожность, нервозность, раздражительность, нарушения сна, снижение настроения, слабость, недомогание, снижение концентрации и работоспособности, головокружение, мигрени, головная боль, нарушения ритма сердца, скачки артериального давления. Также в этот день повышается риск инсультов и инфарктов.

Метеозависымым людям рекомендуется следить за прогнозом солнечной активности, чтобы принимать меры по улучшению состояния здоровья.

Напомним, мы рассказывали, кого поздравлять с именинами 8 июля.