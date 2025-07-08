Начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко во вторник, 8 июля, сообщил, что Сватово и Старобельск атаковали ударные беспилотники. Захватчики сообщают о прилетах в этих городах.

Главарь «ДНР» Леонид Пасечник также пожаловался, что БПЛА ударили по и поселку Беловодск, информирует издание «НБН».

По его словам, около 7 утра украинские дроны массированно атаковали города так называемой «республики». «Чиновник» утверждает, что под ударом оказались ключевые админздания: в Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – админздания и магазин.

Пасечник заявил об одном пострадавшем в Беловодске. В то же время в Сети пишут, что в поселке беспилотники поразили бывшее здание пограничной службы.

Как сообщалось, 3 июля в центре захваченного Луганска прогремел мощный взрыв. СМИ рассказали, что известно о «хлопке» в «столице ЛНР» и показали кадры последствий.