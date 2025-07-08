Главком ВСУ на своей Facebook-странице сообщил, что за прошлый месяц войска Российской Федерации в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного нападения (ракет и БПЛА), которыми атаковали территорию нашей страны.

Генерал отметил, что защитники поразили около 4000 вражеских целей, информирует издание «НБН».

По его словам, в июне ВС РФ пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличить количество и интенсивность ударов, а также стремились растянуть линию боевого столкновения.

Военачальник напомнил, что укрепление и повышение эффективности системы противовоздушной обороны – один из приоритетов Украины.

Кроме того, РФ последовательно увеличивает количество личного состава армии Путина, а также наращивает производство ракет и БПЛА, поэтому есть необходимость в проведении мобилизации и рекрутинга в нашей стране, и в поиске новых технологических решений для противодействия врагу.

Как сообщалось, военный эксперт предупредил о вызове для Украины во время российских дроновых атак этой осенью.