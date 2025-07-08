Волков в эфире национального телемарафона рассказал, что войска страны-агрессора активизировались вблизи административной границы Днепропетровщины, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

По его словам, на этом направлении защитники сдерживают россиян, эффективно уничтожая их штурмовые группы из 20-30 захватчиков еще на подступах к позициям Сил обороны, информирует издание «НБН».

Военнослужащий 110-й ОМБр объяснил, что ВС РФ давят на админграницу с Днепропетровщиной, используя «серую зону» для накопления штурмовых групп. Для врага это может быть 20 километров, для ВСУ – 3-5 километров.

Военный отметил, что россияне делают ставку на прорыв в направлении региона, для чего стягивают значительные силы и не жалеют личного состава для атак на позиции защитников.

Как сообщалось, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке оккупантов к новым штурмам.