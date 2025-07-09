Слово «рофл» очень часто можно увидеть в соцсетях, также оно является неотъемлемой частью общения подростков и молодежи. Этот интернет-неологизм происходит от английской аббревиатуры ROFL, которая расшифровывается как «rolling on the floor laughing», которая переводится как «кататься по полу от смеха», информирует «НБН».

«Рофл» означает дикий смех или истерический хохот, от которых хочется упасть на пол из-за сильных эмоций. Это сленговое слово может быть не только положительной реакцией на что-то комическое, а также и употребляться в качестве иронического или саркастического высказывания (троллинг) на событие, действие или высказывание:

«Он зарофлил ее за дерзкие выходки»;

«Оля выдала очень смешной рофл»;

«Скажи ему, чтобы прекратил рофлить»;

«Всегда рофлю с этого мема».

В украинском языке есть такие синонимы к слову «рофл» в зависимости от контекста: дикий сміх, гоготати, істеричний сміх, регіт, сміхота, котитися від сміху, жарт, прикол, кепкування, сміх до сліз.

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