Мусиенко в эфире национального телемарафона отметил, что на сегодня есть тенденция к росту количества беспилотников, которые ВС РФ применяют одновременно для ударов по Украине, однако речь о 1000 дронов за раз не идет.

По его словам, захватчикам необходимо накапливать ракеты и БПЛА для атак, информирует издание «НБН».

Эксперт рассказал, что войска страны-агрессора в основном применяют две тактики ударов: прицельно бьют по 1-2 городам или пытаются атаковать несколько населенных пунктов одновременно, распыляя силы.

Мусиенко отметил, что динамика к росту количества беспилотников есть, но сейчас не подтверждаются «апокалиптические» прогнозы о том, что армия Путина за одну атаку будет выпускать по Украине 1000 или даже 5000 БПЛА.

Как сообщалось, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в июне ВС РФ увеличили количество средств воздушного нападения на Украину.