Как информирует «НБН» со ссылкой на данные опроса, опубликованные на странице социологической группы «Рейтинг», президент Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный набрали практически одинаковое количество голосов, — 39 и 40 процентов соответственно.

В частности, 39 процентов респондентов полностью доверяют политике Зеленского, а еще 28 процентов — скорее согласны с действиями президента, чем нет (у Залужного — 33 процента). Полностью не доверяют президенту 18 процентов опрошенных (у Залужного — 10 процентов), а 11 процентов склоняются к идентичному мнению.

Рейтинг доверия руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова еще ниже — 27 процентов, а недоверия — 11 процентов. При этом, скорее согласны с подходом Буданова, чем нет, 29 процентов опрошенных.

Кроме того, главкому ВСУ Александру Сырскому полностью или частично доверяют 13 процентов и 28 процентов украинцев соответственно, а не поддерживают — 18 процентов респондентов.

Фото — ratinggroup.ua

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на самый масштабный удар РФ по Украине за все время войны.