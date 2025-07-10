Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Parade, эзотерики выделяют четырех представителей Зодиакального круга, которые обладают ярко выраженной интуицией.

Рыбы — безусловные «интуиты» Зодиакального круга. Вопреки склонности к мечтательности и уходу в иллюзии, они чутко улавливают скрытые эмоции и настроения окружающих. С возрастом Рыбы все чаще полагаются на внутренний голос, который почти никогда не подводит. Их чувствительность и эмпатия делают их особенно восприимчивыми к переменам в энергетике людей и пространства.

Раки — находятся под сильным влиянием Луны, символизирующей эмоции, память и внутреннюю истину. Это делает их глубоко чувствительными и интуитивными. Раки легко считывают атмосферу, настроение собеседника и могут предугадывать развитие событий. Их эмпатия временами граничит с экстрасенсорикой. Главное — не забывать отделять свои чувства от чужих, чтобы не потеряться в переживаниях других.

Скорпионы — мастера скрытого восприятия. Они словно чувствуют суть происходящего без слов и умеют проникать вглубь любой ситуации. Их интуиция строится на внутреннем знании, а не логике. Скорпионы замечают то, что ускользает от большинства, и часто безошибочно определяют истинные мотивы людей, даже если те тщательно их скрывают.

Козероги — хоть и считаются практичными и рациональными, обладают глубокой, зрелой интуицией. Их внутреннее чутье связано с опытом, дисциплиной и пониманием кармических закономерностей, ведь управляет ими Сатурн. Козероги способны видеть причинно-следственные связи и принимать важные решения, руководствуясь не только разумом, но и тонким внутренним знанием.

Ранее мы писали о том, что астрологи перечисляли знаки Зодиака, для которых вскоре откроются новые перспективы в жизни.