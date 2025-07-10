В четверг, 10 июля, поздравления с именинами по новому стилю принимают Степан, Антон, Петр, Георгий, Александр, Даниил, Нестор и Леонтий. «НБН» раскрывает значение имени Степан, которое популярно в славянских странах:

Степан с древнегреческого означает «корона» или «венец». Этот мужчина добрый, честолюбивый, наблюдательный, трудолюбивый, порядочный, незлопамятный, организованный и волевой. Он полон чувства собственного достоинства и уверенности в своих способностях.

Степа выбирает сферу деятельности всерьез и надолго, становясь профессионалом в своем деле. Он избегает работы, которая предполагает частые контакты с людьми.

Обладатель этого имени в отношениях с девушками не любит доступность, ему интересно завоевать избранницу. Представительниц противоположного пола привлекает своей щедростью и галантностью. Создав семью, будет обеспечивать жену и детей, помогать с домашними обязанностями.

10 июля, согласно народным верованиям, запрещено: ругаться вблизи рек, озер, родников и прудов, бросать в воду мусор, заниматься стиркой и уборкой, стричь волосы, носить грязную одежду, отказывать в помощи нуждающимся, работать в поле или на огороде, громко ссориться и гневаться.

Напомним, мы раскрывали значение имени Кирилл.