Игнат в эфире национального телемарафона призвал граждан не публиковать фотографии или видео со сбитыми ракетами после масштабных атак РФ, информирует издание «НБН».

Полковник объяснил, что в интернете не должны появляться кадры обломков ракет, так как среди них могут быть фрагменты управляемых зенитных ракет, которыми противовоздушная оборона отражает российские атаки.

Военнослужащий отметил, что остатки ракеты противовоздушной обороны, которая сбивает баллистическую или крылатую, всегда падают на землю. Украинцы, которые публикуют фото или видео соответствующих фрагментов, думают, что это ракета захватчиков.

Представитель Воздушных сил рассказал, что российские паблики берут эти кадры и говорят о том, что Украина якобы сама себя обстреливает ракетами иностранного производства, дискредитируя нашу армию.

Напомним, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев ответил, сможет ли агрессор удерживать темп масштабных атак на Украину.