Игнат в эфире национального телемарафона сообщил детали массированного удара ВС РФ по Украине в ночь на четверг, 10 июля. Основной целью оккупантов была столица, дроны-камикадзе «Шахед» заходили на город на разных высотах и на разных направлениях, усложняя работу ПВО.

Сбивали российские ударные БПЛА мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, пишет издание «НБН».

Полковник рассказал, что также захватчики пытались завести вглубь страны разведывательные беспилотники, чтобы отслеживать ход обстрелов в режиме реального времени. По его словам, во время атаки на северном направлении радиолокационно наблюдались даже воздушные шары.

Представитель ВС ВСУ отметил, что использование врагом разведдронов для координации работы артиллерии и баллистических ракет «может наделать много бед». Эти цели чрезвычайно сложно обнаружить, так как они малозаметны. Защитники используют все средства для ликвидации таких БПЛА.

Также Игнат призвал граждан не выкладывать в интернет фото и видео сбитых ракет.