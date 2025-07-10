Черняк в эфире «24 канала» сообщил, что оккупанты пытаются закрепиться в треугольнике между Поповым Яром, Новооленовкой и Малиновкой, чтобы контролировать логистические пути к городам Покровск и Мирноград, информирует издание «НБН».

Офицер обратил внимание на недавнюю атаку ВС РФ FPV-дронами на Доброполье Донецкой области. Линия соприкосновения находится где-то в 20 километрах от города. По его словам, этот удар показал, что захватчики могут долетать беспилотниками на очень большие расстояния, что создает серьезную угрозу для украинской логистики.

Логистические маршруты – это ограниченное количество дорог, о которых знают россияне. Они начали охотиться на автотранспорт ВСУ, применяя тактику «дронов-ждунов».

Оккупанты садят на маршрутах Сил обороны БПЛА на оптоволокне, батареи которых хватает до 6 часов работы. Беспилотник ожидает, когда появится машина защитников и поражает ее. Воины научились бороться с этой тактикой, самое важное – обнаружить дрон.

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему украинцам нельзя публиковать кадры со сбитыми ракетами.