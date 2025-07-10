Экс-разведчик Роман Червинский в своем Telegram-канале рассказал, что в четверг, 10 июля, в Голосеевском районе столицы в 08:00 неизвестный убил сотрудника СБУ, когда тот выходил из дома. Он сделал пять выстрелов в упор и скрылся с места преступления.

Червинский считает, что Воронича убил вражеский диверсант. По его словам, офицер боролся с россиянами с начала войны и основал в СБУ направление, которое сейчас создает множество проблем оккупантам, информирует «НБН».

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на информацию, полученную в пресс-службе СБУ, пишет, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту убийства полковника. Служба безопасности и Нацполиция сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Начато досудебное расследование по статье 348 УК (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Напомним, что ранее СМИ сообщили о стрельбе в Голосеевском районе столицы во дворе многоэтажного дома. Правоохранители, которые прибыли по вызову, обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщалось, в мае подвергся нападению волонтер Сергей Стерненко. В СБУ сообщили подробности покушения на активиста.