Глава украинской военной разведки в интервью агентству Bloomberg заявил, что прекращения огня в войне Российской Федерации против нашей страны можно достичь задолго до конца года, информирует издание «НБН».

По его словам, достичь перемирия реально и не сложно, однако соответствующий процесс требует участия как минимум трех сторон – Киева, Москвы и Вашингтона. Военачальник убежден, что в таком случае можно будет договориться о прекращения огня.

Генерал отметил, что поддержка США продолжится «в ближайшее время», кроме того, Украина может получить от Америки дополнительные системы ПВО. Буданов назвал позицию главы Белого дома Дональда Трампа «последовательной» и призвал не судить о президенте Штатов по характеристикам средств массовой информации.

Напомним, накануне глава государства Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки и разведывательных ведомств государств-союзников, сообщил, что РФ намерена продолжать затягивание войны. Президент напомнил, что кремлевский диктатор отверг все возможности достичь реального прекращения огня.

Как сообщалось, глава МИД Украины Андрей Сибига после масштабной воздушной атаки оккупантов 9 июля назвал три приоритета иностранной помощи для нашей страны.