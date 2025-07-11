За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне, однако в пятницу, 11 июля, ученые зафиксировали магнитные бури средней интенсивности (K-index 3,9).

Согласно прогнозу, уже на выходных, 12 и 13 июля, солнечная активность снова снизится до зеленого уровня (K-index 2,7), информирует издание «НБН» со ссылкой на ресурс meteoagent.

Напомним, что магнитные бури средней и сильной интенсивности влияют на организм метеозивисымых, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями также до их начала и после окончания. Поэтому необходимо вести здоровый образ жизни не только в дни геомагнитного шторма.

Для этого необходимо ложиться спать в одно и то же время, отдыхать ночью не менее 8 часов, пить достаточное количество воды, следить, чтобы рацион был сбалансированным, гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять кофе, энергетическими напитками и алкоголем. Также важно по возможности избегать эмоциональных потрясений и стрессов.

Напомним, мы рассказывали, кто 11 июля принимает поздравления с именинами.