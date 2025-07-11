Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на Сумском направлении. По его словам, весь 550-километровый участок границы с РФ постоянно находится под обстрелами, информирует издание «НБН».

Россияне с начала года активизировали применение КАБов, артиллерии, FPV-дронов, беспилотников с подрывными зарядами и БПЛА на оптоволокне. В Юнаковской и Хотинской общинах захватчики пытаются прорвать оборону защитников малыми штурмовыми группами.

Однако воины, несмотря на давление врага, удерживают позиции, у ВС РФ нет продвижения в этих зонах фронта. Армия Путина здесь не применяет технику: возможно у нее нет боевых машин в достаточном количестве, либо она сохраняет ее для других операций.

Спикер Госпогранслужбы предположил, что оккупанты попытаются активизировать бои на этом направлении, при этом концентрация техники и ресурсов для большого наступления пока что не фиксируется.

Ранее в бригаде «Рубеж» Нацгвардии рассказали, как враг на фронте охотится на автомобили Сил обороны.