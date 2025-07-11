Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Суспільне.Новини», от главного сержанта батальона «Black Raven» 93 отдельной механизированной бригады (ОМБр) «Холодний Яр» Сухопутных войск ВСУ Сергея Кардаша прозвучало заявление — на указанном участке фронте фиксируются постоянные вражеские штурмы — армия Путина бросает в бой малые и средние группы со всех сторон.

Исходя из слов Кардаша, в течение последних двух дней, путинские войска «работают очень хорошо по тылам» ВСУ, используя дроны-камикадзе, КАБы и реактивные системы залпового огня (РСЗО): в основном, удары противника нацелены на Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Военный добавил — ранее враги ежесуточно совершали 2-3 попытки прорыва, но сейчас такие действия наблюдаются постоянно. Данное направление является приоритетом для армии Путина, поскольку «освободители» стремятся оперативно захватить эту агломерацию Константиновка-Дружковка-Краматорск.

В частности, возле Константиновки оккупанты несколько продвинулись, и потому намереваются развивать «успех» и бросают сюда максимальные силы.

Фото — deepstatemap.live

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