Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Parade, по мнению астрологов именно вышеописанное «небесное событие» станет катализатором перемен в сфере денег, карьеры и личной реализации для Тельцов, Дев и Козерогов.

Тельцы ощутят долгожданное облегчение: Уран покинул их знак, завершив сложный период внутренних трансформаций и нестабильности. Теперь фокус смещается на финансовую сторону жизни. В ближайшие месяцы возможны неожиданные поступления, смена источников дохода и полное переосмысление отношения к деньгам. Интуитивные и нестандартные решения могут привести Тельцов к уверенной финансовой стабильности.

Девы почувствуют влияние Урана в сфере карьеры. Это подходящий момент для переоценки целей и выхода за рамки привычного профессионального пути. Их потянет к большей свободе, самовыражению и смелым переменам. Прежние идеи, которые казались слишком рискованными, могут неожиданно принести признание и экономический рост. Главное — не бояться обновлений и следовать внутреннему импульсу.

Козероги в этом сезоне будут пересматривать формат своей повседневной жизни. Уран подталкивает к отказу от перегрузок и к поиску новых моделей работы, позволяющих сохранить баланс между личным и профессиональным. Не исключены интересные предложения, неожиданные роли или кардинальная смена графика. Все это может привести к качественно иному уровню жизни — если позволить себе выйти за рамки старых привычек.

Ранее мы писали о том, что астрологи называли знаки Зодиака, у которых невероятно развита интуиция.