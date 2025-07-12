Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле руководителя Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, сегодня на данный регион осуществлена очередная атака — РФ выпустила дроны-камикадзе типа «Шахед».

Исходя из слов Райковича, на территории одной из общин в Голованевском районе повреждены постройки в почти 10 частных домовладениях: разрушены кровли, выбиты оконные пролеты/ двери и повреждены ограждения.

На текущий момент, местность, прилегающая к точкам «прилетов», обследуется специалистами.

Также в неуказанном районе области, вследствие падения фрагментов сбитого беспилотника, зафиксировано возгорание сухого травяного покров на открытой местности. Пожар оперативно ликвидирован «чрезвычайниками».

Чиновник добавил — обошлось без пострадавших.

Следует отметить, что в соответствии с предварительными данными, государство-террорист снова применило против Украины большое количество «Шахедов», БПЛА-имитаторов и ракет Х-101/55.

Фото — t.me/kirovogradskaODA

Фото — t.me/kirovogradskaODA

Ранее наш информационный портал писал о том, как Украина может противодействовать новой тактике воздушных атак РФ.