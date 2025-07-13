Как информирует «НБН», 14-20 июля одним знакам Зодиака стоит сосредоточиться на работе, другим — уделить внимание семье или наконец-то позволить себе отдохнуть.

Первые дни недели Овнов могут пройти в атмосфере повышенной критичности к окружающим. Такой настрой рискует испортить отношения и затормозить дела. Лучше сдерживать порывы и не спешить с выводами. Зато выходные обещают быть гармоничными — особенно в кругу семьи и на природе.

У Тельцов — удачный период для быстрых дел, поездок и деловых переговоров. Ваша харизма откроет нужные двери. Четверг — особенно продуктивный день. Однако в конце недели стоит избегать споров и не настаивать на своем.

Начало недели Близнецов отлично подходит для общения и публичных мероприятий — звезды вам благоволят. Но уже с пятницы Меркурий становится ретроградным, поэтому важно завершить все важное до четверга.

Начало недели Раков принесет эмоциональные всплески — в понедельник лучше не вступать в конфликты. Со вторника звезды поддержат текущие дела и завершение проектов. Четверг сулит успех в работе, а выходные — гармонию и отдых.

Неделя Львов может показаться вялой и малопродуктивной. Лучше не перегружать себя важными задачами, а сосредоточиться на домашних делах или отдыхе. Работы на даче или ремонт дома окажутся особенно полезными.

У Дев — идеальное время для отдыха, отпусков и романтических моментов. Если же предстоит работа, начинать нужно с понедельника — тогда к четвергу все важное будет завершено. Вторая половина недели менее активна.

У Весов этот 7-дневный период весьма благоприятен для общения и налаживания контактов, особенно в личной сфере. Деловые вопросы же лучше решать в первой половине недели — обещания, данные позже, могут остаться пустыми словами.

Неделя Скорпионов открывает возможности для интеллектуального прорыва. Хорошее сочетание логики и интуиции позволит урегулировать даже самые сложные задачи. Особенно успешными могут стать представители научной и творческой сфер.

Фокус Стрельцов сместится на дом и семью: возможно начало ремонта или изменение обстановки. Могут возникнуть идеи по покупке недвижимости, но лучше повременить — ретроградный Меркурий не способствует таким шагам.

У Козерогов грядущая неделя удачна для работы, но признание успехов может запоздать. Сейчас лучше молча довести проекты до конца, а похвалу и внимание со стороны подождать до следующей недели.

Понедельник и вторник Водолеев могут пройти в состоянии апатии, но уже с середины недели энергия начнет возвращаться. Отличное время для переговоров, решения финансовых вопросов и общения с авторитетными людьми.

В голове Рыб роятся креативные идеи — и многие из них могут оказаться весьма перспективными. Главное — не забывать про реальность и практичность: звезды советуют не улетать в мечты, а фиксировать и реализовывать свои находки.

Ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака добьются финансового успеха до конца лета.