Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле «АТЕШ», агент этого движения национального сопротивления осуществил результативную диверсию в Мариуполе.

Как стало известно, в результате ночной операции, уничтожен автомобиль оккупантов, служащих в чеченском подразделении «Ахмат». При этом, партизану удалось снять видеоотчет и оперативно скрыться, пока приезжие «гастролеры» спали в захваченном доме.

В «АТЕШ» добавили, что передают пламенный привет «муртадам-кадыровцам» и лично Лаптям Аладдина [Апти Алаудинов — заместитель начальника Главного военно-политического управления армии Путина и экс-секретарь Совета экономической и общественной безопасности Чечни], напоминая, что «ахматовцам» запрещено снимать «тиктоки» на земле Украины.

Партизаны акцентировали:

…Ваше незаконное пребывание здесь будет наказываться всеми доступными методами. Мариуполь — это Украина!

Ранее наш информационный портал писал о том, почему оккупанты начали активно перебрасывать силы через Мариуполь.