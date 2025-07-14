Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники, сообщило, что в субботу, 12 июля, силы противовоздушной обороны Республики Беларусь обнаружили ударный беспилотник, который летел в нашу страну, информирует «НБН».

По данным СМИ, вертолет Ми-24 ВС РБ, который выполнял задачу по контролю воздушного пространства, обнаружил и уничтожил ударный дрон типа «Гербера». Обломки сбитого беспилотника упали на территории Гомельской области.

Журналисты уточнили, что в тот момент в небе над Республикой Беларусь находилось минимум три дрона войск Российской Федерации.

Отметим, что 10 июля в Литве российский БПЛА «Гербера» без боевой части упал вблизи закрытого пункта пропуска «Шумск» в километре от госграницы с РБ.

В этот день оккупационные войска Путина нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские захватчики пытались отслеживать ход атаки в режиме реального времени.