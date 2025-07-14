В понедельник, 14 июля, по новому стилю день ангела у Петра, Ивана, Федора, Константина, Степана и Николая. Мальчику, который родился сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Петр:

Петр с древнегреческого означает «камень» или «скала». С этим мужчиной приходится нелегко, так как он воинственен, всегда делает все по-своему и бывает очень резким. При этом он независимый, искренний, благородный, с обостренным чувством справедливости.

Обладателю этого имени больше всего подходит политическая и общественная работа, в таких сферах деятельности он сможет показать себя и найти общественное признание.

Ум, умение поддержать беседу, успешность, привлекательные внешние данные, доброта, отзывчивость – это все привлекает к Петру представительниц противоположного пола. Однако мужчина не спешит открывать им свое сердце, так боится предательства. Выберет в жены девушку, которая будет его единомышленником и другом.

В этот день действуют такие народные запреты: нельзя сеять или сажать что-нибудь новое, женщинам работать в поле после обеда, резать птицу или забивать скот, выбрасывать со стола объедки, поднимать найденные на улице деньги, употреблять алкоголь, избегать важных договоренностей и деловых переговоров, ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость.

Сегодня до заката солнца обязательно стоит сделать какое-то доброе дело – сможете получить счастливый подарок судьбы.

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