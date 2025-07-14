Жмайло в эфире национального телемарафона сообщил, что Силам обороны Украины удалось сбить первую волну летнего наступления «второй армии мира». Сейчас враг получает пополнение, чтобы начать вторую волну, информирует издание «НБН».

По его словам, ВС РФ постепенно продвигаются в районе Константиновки на Донетчине, так как на этом направлении сконцентрировано 100 000 захватчиков из 700-тысячной российской группировки. Оккупанты пытаются выполнить задачу номер один – полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области, однако они еще далеки от реализации этого плана.

Кроме того, ВС РФ не смогли выбить Силы обороны из Часового Яра, также защитники держатся и в Торецке.

Эксперт отметил, что армия Путина рассчитывала в это время быть где-то на окраинах Константиновки и начать битву за город, однако ей это не удалось. Наиболее активно россияне продвигаются вдоль трассы Покровск-Константиновка.

На севере Донетчины оккупанты активизировались на Лиманском направлении, где имеют определенное продвижение с намерением выйти на Святогорск и сжать незахваченные части региона.

Напомним, начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил о ситуации в городе.