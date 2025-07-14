Канашевич в эфире «Громадського радіо» сообщил, что 325 населенных пунктов Харьковской области, в частности Купянского района, находятся под эвакуацией из-за постоянных российских ударов, информирует издание «НБН».

Ранее начальник РВА заявлял, что волонтеры не могут заезжать в Купянск, чтобы вывозить людей. Сейчас ситуация не изменилась, однако некоторые волонтерские экипажи используют бронированную технику для проведения эвакуации. По его словам, из самых опасных районов города местных вывозят полицейские и ГСЧС, а потом передают их волонтерам.

Чиновник отметил, что спокойно перемещаться по населенному пункту в любое время суток стало достаточно проблемно, так как ВС РФ активизировали использование FPV-дронов и БПЛА на оптоволокне. Враг атакует беспилотниками местное население и гражданские автомобили, поэтому ситуация с эвакуацией в Купянске достаточно критична.

Как сообщалось, спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о ситуации на Сумском направлении и оценил угрозы.