Во вторник, 15 июля. По новому церковному календарю именины празднует Владимир, Петр и Василий. «НБН» раскрывает значение имени Владимир, носителями которого являются более 1,17 миллиона украинцев.

Имя Владимир имеет славянское происхождение и трактуется, как «владеющий миром» или «властелин мира». Это активный, энергичный, любознательный, общительный человек с хорошим чувством юмора, который имеет склонность к лидерству.

Вова болезненно переживает свои неудачи и поражения, однако быстро достигает поставленных целей, благодаря ответственности, напористости и трудолюбию. Он может успешно реализоваться себя в любой сфере деятельности.

Этот мужчина привлекает представительниц противоположного пола своей независимостью, решительностью и обаянием. Создаст семью с практичной, тихой, уравновешенной девушкой, которая сможет оценить его романтичность и сентиментальность. Во всех бытовых вопросах и в воспитании детей будет полагаться на жену.

В этот день, согласно народным верованиям и приметам, запрещено: заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде или в поле, переедать и употреблять алкоголь, оскорблять родных, игнорировать старших, ссориться.

15 июля – благоприятный день для принятия важных решений и избавления от вредных привычек. Также сегодня стоит загадывать самые смелые желания.

Напомним, мы рассказывали о характере обладателя имени Петр.