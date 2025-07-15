Во вторник, 15 июля, по данным ресурса meteoagent зафиксирована сильная солнечная активность (K-index 4,7). Уже в среду, 16 июля, ожидаются слабые магнитные бури (K-index 3), информирует издание «НБН».

Сегодня у метеозависимых, пожилых, беременных, людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие, поэтому им особенно важно следить за своим состоянием.

Люди из групп риска могут наблюдать такие симптомы: нарушения сна, головокружение, мигрень, нарушения ритма сердца, повышение или снижение артериального давления, головная боль, слабость, недомогание. Также они могут столкнуться со снижением настроения и работоспособности, тревожностью, нервозностью и раздражительностью.

В этот день важно больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, отказаться от алкоголя и кофе, исключить из рациона тяжелую пищу. Кроме того, необходимо обеспечить качественный сон.

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