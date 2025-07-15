Командир артиллерийского дивизиона бригады «Хартия» Национальной гвардии Украины в эфире «Громадського радіо» рассказал, что войска Российской Федерации на Харьковщине имеют преимущество в артиллерии в 2-3 раза, информирует издание «НБН».

По его словам, на этом направлении ситуация остается сложной и напряженной, однако контролируемой. Российские захватчики ежедневно проводят штурмы, применяя малые группы, чтобы не терять много бойцов.

«Гефест» отметил, что в этой зоне фронта ВС РФ сохраняют преимущество в артиллерии, однако оно не такое, как было в начале полномасштабной войны 1 к 10 или даже 1 к 20.

Военнослужащий рассказал, что Силы обороны уничтожают оружие россиян, которые имеют проблемы с восстановлением техники. Не бесконечна и живая сила у врага – она тоже заканчивается.

Ранее эксперт сообщил, что «вторая армия мира» готовится ко второй волне летнего наступления и рассказал о ситуации в Донецкой области.