В среду утром, 16 июля, бойцы ГУР МОУ ликвидировали двух российских операторов БПЛА «Скат 350М» в оккупированном Токмаке Запорожской области. Враг использовал эти дроны для выявления позиций Сил обороны и безопасности Украины в регионе, а также для корректировки артиллерии.

Маломуж, комментируя этот удар, в эфире «24 канала» заявил, что защитники переходят к тактике атак на операторов и системы пуска беспилотников, информирует издание «НБН».

Бывший глава СВР отметил, что воины эффективно уничтожают российские БПЛА не только антидронами и ЗРК, но и проведением разведки, которая помогает найти операторов и системы пуска беспилотников армии Путина.

Генерал добавил, что ликвидация дронов РФ в местах их концентрации – эффективный способ предотвратить атаки БПЛА на гражданских и Силы обороны.

Как сообщалось, у Буданова объяснили, почему украинские войска не смогут использовать американские ракеты Tomahawk.