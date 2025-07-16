Агентство Associated Press пишет, что американский лидер дал Москве 50 дней для подписания с Киевом соглашения о прекращении огня. Глава Белого дома предупредил, что это последний шанс для РФ заключить мир на приемлемых условиях. В случае отказа Кремля от перемирия, США введут жесткие антироссийские санкции, информирует издание «НБН».

СМИ отмечает, что «мирный ультиматум» Трампа дает армии Путина время на продолжение летнего наступления. Сейчас россияне сосредоточили усилия на востоке Украины, они пытаются окружить Покровск и Константиновку. Оккупация этих городов откроет войскам РФ путь к Славянску и Краматорску, а после – к Днепру.

Журналисты, ссылаясь на слова украинских командиров, отмечают, что наступление захватчиков проходит без прорывов и с большими потерями, поэтому не стоит от врага ожидать кардинальных достижений. РФ полагается на стратегию истощения – армия Путина давит по всей линии фронта, бьет по инфраструктуре, наносит масштабные авиаудары.

Учитывая задержку поставок американского оружия и ускорение темпов наступления захватчиков, Силы обороны могут оказаться под сильным давлением.

Напомним, в бригаде «Хартия» НГУ рассказали о преимуществе врага в артиллерии на Харьковском направлении.