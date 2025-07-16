Заместитель начальника ГУР МОУ в комментарии британскому изданию The Guardian высказался о ситуации с американскими крылатыми ракетами Tomahawk, информирует «НБН».

Генерал заявил, что Украина не сможет использовать это оружие, даже если США предоставят его. По его словам, у Сил обороны нет боевых кораблей или стратегических бомбардировщиков, с которых запускают эти ракеты.

В то же время представитель военной разведки подчеркнул, что Украине важно наносить «кинетические» удары по объектам оккупационной армии РФ в глубине страны-агрессора. Скибицкий отметил, что враг перенес стратегические военные базы более чем на 500 километров от границы с нашим государством, поэтому Силы обороны могут поражать их только БПЛА с 5 килограммами взрывчатки.

Военачальник сообщил, что сейчас продолжаются переговоры с Америкой об отмене запрета на удары ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров. Это оружие оснащено 500 килограммами взрывчатки и может вызывать большие разрушения.

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал, когда Киев и Москва могут достичь прекращения огня.