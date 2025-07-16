Годзенко в эфире Армія TV рассказал о боях на Новопавловском направлении. По его словам, в этой зоне фронта россияне традиционно не жалеют свою пехоту, сжигая ее в атаках. ВС РФ используют все три варианта штурмов, информирует издание «НБН».

Военнослужащий отметил, что оккупанты атакуют малыми пехотными группами, и на мотоциклах/квадроциклах, и на тяжелой технике. При последнем сценарии россияне задействуют несколько единиц БМП и БТР, иногда используют МТЛБ. Обычно с этими боевыми машинами едет один-два танка.

По его словам, враг оснащает технику кучей систем РЭБ, однако операторы дронов батальона «Рейд» все равно ее «расковыривают». Уничтожать бронемашины легче, однако сложнее «минусовать» мотоциклы и гольф-кары, потому что этот транспорт маленький, быстрый и маневренный.

Как сообщали СМИ, Кремль намерен воспользоваться «мирным ультиматумом» Трампа, чтобы истощить Силы обороны Украины на фронте.