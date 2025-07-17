В четверг, 17 июля по новому стилю именины у Марины, Маргариты, Вероники и Леонида. Не забудьте поздравить их с днем ангела.

«НБН» рассказывает о значении широко распространенного в Украине имени Марина:

Марина с латинского означает «морская». Она обаятельная, искренняя, прямолинейная, смелая и креативная. Эта женщина склонна к частым переменам в настроении, бывает очень упрямой и несговорчивой.

В работе обладательница этого имени усердная и трудолюбивая, серьезно подходит к своим обязанностям. Может успешно реализоваться в творчестве или в «мужских» профессиях (политик, дипломат, финансист, юрист инженер). Железная хватка позволит ей занять руководящую должность.

Марина приковывает к себе восхищенные взгляды мужчин, даже если она не имеет привлекательной внешности. Многие мечтают покорить ее сердце, однако она ищет того, кто станет ей надежным плечом. Кроме того, ей важно финансовое положение избранника: марина любит роскошь и не привыкла себе в чем-то отказывать.

Согласно народным верованиям, 17 июля – неблагоприятный день для принятия судьбоносных решений, трат значительных сумм денег и открытия замыслов другим людям. Также не стоит начинать новые большие дела – они могут быть неуспешными.

Кроме того, в этот день нельзя: сквернословить, ссориться, брать или давать деньги в долг, чрезмерно работать на огороде или в поле, смотреть на молнию или грозу, вредить коровам, жечь мусор или сухую траву, долго спать, ссылать сватов или вступать в брак.

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