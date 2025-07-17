Глава ГВА в эфире национального телемарафона рассказал, что в результате длительных обстрелов Купянска там разрушено или повреждено 95% инфраструктуры, информирует издание «НБН».

По его словам, где возможно сделать есть электричество и газоснабжение, водопровод был поврежден ударом КАБа. Чтобы его восстановить, необходимо привлечь тяжелую специализированную технику, однако сделать это невозможно.

Чиновник отметил, что российские захватчики в городе активно используют дроны на оптоволокне. Эти беспилотники оккупанты опускают на обочины, где они ждут автомобили. Как только машина появляется на пути, она сразу становится мишенью для БПЛА.

Напомним, спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин сообщал, что россияне хотят окружить или штурмовать Купянск. Для этого враг намерен навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол. Однако защитники срывают планы оккупантов.

Как сообщалось, военный рассказал о трех способах штурмов ВС РФ на Новопавловском направлении.