Руководитель ЦПД рассказал, что, несмотря на все громкие заявления российской пропаганды, сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения. Оккупационная армия Путина не смогла осуществить прорыв, который РФ планировала на Востоке Украины и в Сумской области.

По его словам, российские заявления о способности войск страны-агрессора «обвалить» фронт достаточно сомнительные, пишет издание «НБН».

Коваленко объяснил, что часто бойцы вынуждены без техники пешком добираться к линии боевого соприкосновения и часто эта дистанция составляет 15-17 километров. Фронт перенасыщен беспилотниками, техника – легкая мишень, а мотоциклов на всех не хватает. Кроме того, сейчас на отдельного оккупанта не жалеют БПЛА.

В то же время на фронте продолжаются тяжелые бои, местами захватчики «ползут» в разрушенных населенных пунктах.

Как сообщали СМИ, Кремль хочет воспользоваться «окном Трампа» в 50 дней, чтобы истощить украинскую армию на поле боя.