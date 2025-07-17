Вчера российские захватчики около 17:20 ударили по торговому центру «Аврора» в Доброполье 500-киллограмовой авиационной бомбой. В результате атаки повреждены 54 павильона, пострадали дома и 8 авто, информирует издание «НБН».

Начальник Донецкой ОВА сообщил, что количество погибших возросло до 4, количество раненых остается без изменений – 27. По его словам, 7 пострадавших – в тяжелом состоянии, 4 из них эвакуировали в Днепр, остальные будут получать медицинскую помощь в Доброполье.

В ГСЧС Украины заявили, что на месте авиаудара в городе аварийно-спасательные работы завершились. Спасатели разобрали 11 тонн разрушенных строительных конструкций.

Как сообщалось, начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что Купянск Харьковской области разрушен на 95%. Чиновник рассказал о ситуации в населенном пункте, который регулярно подвергается обстрелам.