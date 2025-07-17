Грабский в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» рассказал, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону и захватить Сумщину, Харьковщину и Днепропетровщину, если почувствуют слабость украинских войск, информирует издание «НБН».

По его словам, ситуация на фронте сейчас серьезная, у Сил обороны есть вопиющая проблема с обеспечением личным составом. Враг рассчитывает, что Украине банально не хватит бойцов для удержания позиций.

Россия может «купить» на месяц «пушечное мясо», используя «фактор северных корейцев». Благодаря большому количеству живой силы войскам РФ удается давить практически на всех направлениях.

Грабский отметил, что в Украине сложилась сложная ситуация с людьми в ВСУ, ведь без бойцов невозможно использование западного оружия. Кроме того, захватчиков останавливают не фортификации, а защитники. Также Силам обороны нужно достигать паритета с ВС РФ за счет технологий, техники, оперативного искусства и тактических действий.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал угрозы россиян «обвалить» фронт в Украине.