В пятницу, 18 июля, по новому стилю именины у Ивана, Афанасия, Степана и Емельяна, не забудьте поздравить их с днем ангела. «НБН» раскрывает значение распространенного в Украине имени Иван:

Иван с древнееврейского языка означает «Бог милостив», «Бог помиловал», «Бог смилостивился». Это холерик с взрывным характером, в котором сочетаются сила и слабость, открытость и хитрость, нежность и ярость. Если Ваня что-то задумал, он идет напролом.

В работе этому мужчине тяжело, так как он не может четко выполнить поставленные задачи и не признает власть начальства. Чтобы достичь успехов в карьере, ему нужно упорно работать над собой.

В отношениях с противоположным полом обладатель этого имени не растрачивает себя на мимолетные романы, он мечтает влюбиться однажды и на всю жизнь. Будет примерным семьянином.

Сегодня, согласно народным верованиям, действуют такие запреты: нельзя ссориться, лгать, курить мусор и костер, ругаться возле печи, брать деньги в долг, устраивать шумные гуляния, работать на земле с острыми предметами. Также в этот день не стоит прикасаться к венику – иначе можете «вымести» из дома счастье, достаток, финансовую удачу и добро.

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