Во время визита Келлога в Киев в столице наблюдалось некоторое затишье – российские захватчики снизили интенсивность атак, в частности дроновых ударов. Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что город по-прежнему остается одной из приоритетных целей ВС РФ, пишет издание «НБН».

У начальника коммуникаций Воздушных сил ВСУ поинтересовались, связан ли приезд американского чиновника в столицу с уменьшением количества обстрелов города, а также готовит ли враг новые масштабные атаки.

Полковник объяснил, что у россиян всегда есть приоритетные цели, которые они хотят поразить, в частности Киев. В этом городе есть объекты, которые интересуют захватчиков.

По его словам, столица – один из самых атакованных городов нашей страны. Силы ПВО делают все возможное, чтобы защитить Киев от ударов. Однако радар системы Patriot «смотрит» в одну сторону, поэтому город трудно уберечь от баллистики.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему в ходе масштабных обстрелов Украины армия Путина направляет удары на столицу.