Шолудько в эфире национального телемарафона сообщил о ситуации в районе Покровска Донецкой области. По его словам, на этом направлении оккупанты который день меняют тактику ведения боевых действий, пытаясь адаптироваться к условиям и избежать потерь, информирует издание «НБН».

Офицер рассказал, что в этой зоне фронта захватчики чаще применяют малые пехотные группы в сочетании с автотранспортом и мототехникой. Уменьшилось количество случаев применения бронетехники для атак.

Особое внимание россияне сосредоточили на использовании квадроциклов и мотоциклов, чтобы штурмовики могли перемещаться быстрее. Военнослужащий отметил, что у такой тактики есть свои недостатки: эти средства передвижения открытые и уязвимые, поэтому потери армии Путина остаются высокими.

Шолудько добавил, что в зоне ответственности его бригады эффективно работает разведка, которая позволяет обнаружить российских пехотинцев еще на этапе сосредоточения или выдвижения и заблаговременно определить способ уничтожения врага.

Ранее в Силах обороны сообщили о ситуации на Краматорском направлении.