Военнослужащий рассказал, что на Краматорском направлении российские захватчики преследуют цель взять Константиновку в полуокружение с целью дальнейшего захвата города. Ситуация остается «сложной, стабильной, боевой».

По его словам, оккупанты стараются продвинуться и закрепиться на новых позициях, информирует издание «НБН» со ссылкой на телеканал «Ми – Україна».

«Физик» сообщил, что в ситуация в Константиновке тяжелая: россияне постоянно обстреливают город, бьют по жилым додам, по гражданской инфраструктуре. Армия Путина намерена сравнять населенный пункт с землей.

Военный отметил, что на этом направлении ВС РФ действует достаточно осторожно в использовании тяжелой техники. Враг в последнее время не проводит массированные штурмы с применением танков, БМП, БТР и других бронемашин. Часто захватчики атакуют позиции Сил обороны авиацией и дронами.

В то же время защитники очень хорошо закрепились на своих позициях, воины ведут постоянный контроль артиллерией и БПЛА. Пилоты подразделения «Феникс» нивелируют любые попытки россиян атаковать позиции Сил обороны броней.

Как сообщалось, военный эксперт оценил способность армии Путина захватить еще три области Украины.