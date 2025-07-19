Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), ситуация на линии боевого соприкосновения/передовой остается напряженной — армия Путина стремится «продавить» оборонительную линию ВСУ на ряде ключевых направлений.

На территории Курской области, накануне, 18 июля, не прекращались ожесточенные боестолкновения, но существенных изменений в положении сторон не произошло, — «второй армии мира» не удалось выбить Силы обороны Украины из региона. Однако, в северной части Сумщины «освободители» несколько продвинулись западнее Варачино (северо-восточнее города Сумы).

Фото — understandingwar.org

В Харьковской области, в том числе, в районах Великого Бурлука, Купянска, Боровой, Лимана, Северска и Часового Яра, российско-оккупационная армия не прекращала ведения наступательных действий, но ощутимого результата не добилась.

Фото — understandingwar.org

Под Торецком вражеские атаки были отбиты защитниками, то есть попросту — «захлебнулись». Вместе с тем, на Покровском направлении захватчики смогли прорваться в Лисовку (населенный пункт к юго-востоку от Покровска) — и, вероятно, здесь закрепились.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о попытках оккупантов взять Константиновку в частичное окружение.