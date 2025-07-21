В понедельник, 21 июля, по новому стилю день ангела у Анны, Романа, Георгия, Петра, Федора, Евгения, Семена и Ивана. Ребенку, родившемуся сегодня, можно подарить одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о значении одного из самых популярных женских имен в мире – Анна:

Анна с древнееврейского языка означает «благая» или «милостивая». Это стойкая, волевая, спокойная, образованная, воспитанная женщина, которая равнодушна к мнению окружающих и часто сосредоточена на своем внутреннем мире.

Аня легко обучается новому, обладает высоким интеллектом, однако выбирает не профессии, связанные с аналитикой, а сферу деятельности, которая позволит ей чаще находиться среди людей.

Обладательница этого имени – однолюб, в отношениях абсолютно бескорыстна. Выйдет замуж только по любви, будет готова жертвовать многим ради избранника.

21 июля, согласно народным верованиям, нельзя: шить и вышивать, ссориться, ругаться, отказывать в помощи, работать с любыми острыми предметами, вести пустые разговоры, сплетничать, переедать, устраивать шумные встречи и публичные выступления.

Также в этот день запрещено оставлять дома немытую посуду или разбросанные вещи – беспорядок может навлечь несчастье и неурядицы в дом.

Напомним, мы раскрывали тайну имени Иван.