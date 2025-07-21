Накануне глава ситуационного центра по вопросам Украины в Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг сообщил, что россияне намерены одновременно выпускать по Украине до 2000 БПЛА.

Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал заявление немецкого офицера, информирует издание «НБН».

Представитель ВС ВСУ призвал иностранных экспертов осторожно оперировать такими цифрами. Он обратил внимание на то, что сразу после заявления Фройдинга пропагандисты российского телеканала «Звезда» достали заготовленный сюжет с предприятия, которое производит дроны-камикадзе «Шахед». Рупоры Кремля готовили соответствующее видео несколько дней и выпустили его в нужный момент.

Полковник объяснил, что таким образом РФ пытается запугать жителей нашей страны, поэтому западным экспертам нужно осторожно комментировать соответствующие вопросы.

Также Игнат прокомментировал ночной масштабный удар оккупантов по столице.