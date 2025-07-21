Мэр Ивано-Франковска сообщил, что ночью ВС РФ выпустили по областному центру ракеты и дроны-камикадзе «Шахед». Эта комбинированный удар стал самым масштабным за все время войны с РФ, информирует издание «НБН».

По его словам, в трех селах общины зафиксированы повреждения в результате обстрелов, сейчас уточняются масштабы последствий. По его словам, есть пострадавшие.

Позже в ГСЧС Украины уточнили, что в регионе есть 4 раненых, среди них – ребенок. В областном центре повреждены гаражи и авто, есть возгорания.

В Ивано-Франковской территориальной общине произошел пожар в двухэтажном жилом доме, повреждены другие жилые дома, также огонь охватил производственно-складские помещения. В Городенковской территориальной общине Коломыйского района – зафиксировано возгорание в хозяйственного здания.

Как сообщалось, 20 июля россияне ударили по Сумщине беспилотниками. В ГСЧС Украины показали последствия дроновой атаки на область.