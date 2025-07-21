В «администрации» так называемого «руководителя республики» заявили, что Пушилин запретил членам «правительства» и «главам муниципалитетов ДНР» уходить в отпуск до особого распоряжения.

Ставленник Кремля лишил «чиновников» отдыха из-за масштабных проблем с водоснабжением на оккупированных территориях Донетчины, информирует издание «НБН».

В «ведомстве» уточнили, что водовод «Дон – Донбасс» обеспечивает только треть потребности региона в воде. Оккупанты объяснили, что уровень воды в хранилищах начал приближаться к критическому в связи с практически бесснежной зимой и засушливым летом.

Поскольку хранилища обмелели, в ряде городов «народной республики», в частности в Донецке и Макеевке, сократился график подачи воды. Рассчитывалось, что воду в населенных пунктах будут подавать раз в 3 дня, однако местные жители утверждают, что в отдельных районах ее нет больше недели.

Ранее Пушилин предложил РФ не отстраивать разрушенные районы Донецкой области, а «законсервировать» их для туристов.