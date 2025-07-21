Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что комбинированный удар ВС РФ по Киеву в ночь на понедельник, 21 июля, стал одним из самых масштабных, информирует издание «НБН».

По его словам, в городе зафиксировано более 15 попаданий по различным объектам. Также в столице есть разрушения на местах падения сбитых вражеских целей.

Начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ отметил, что ночью под ударом был не только Киев, но и Харьков, Ивано-Франковщина и другие области Украины. Армия Путина для обстрела применила в частности аэробаллистические и крылатые ракеты, но они не достигли своих целей.

Полковник сообщил, что российские захватчики наносили удары не только по тылу, они также атаковали дронами-камикадзе линию фронта, где крайне сложно сбивать такие беспилотники.

Напомним, ночью ВС РФ выпустили по Украине 426 БПЛА и 24 ракеты, противовоздушная оборона сбила или подавила 224 цели.

Ранее городской глава Ивано-Франковска сообщил о последствиях самого масштабного удара россиян по областному центру и региону.